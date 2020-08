WTA Praga: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi e Jasmine Paolini potrebbero sfidarsi teoricamente al secondo turno. C’è però la Mertens

WTA Praga: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi e Jasmine Paolini potrebbero sfidarsi teoricamente al secondo turno.

WTA Praga International | terra | $250.000

(1) Halep, Simona vs Hercog, Polona

Tig, Patricia Maria vs (WC) Krejcikova, Barbora

Qualifier vs Sevastova, Anastasija

Rus, Arantxa vs (6) Pavlyuchenkova, Anastasia

(4) Yastremska, Dayana vs Begu, Irina-Camelia

Bolsova, Aliona vs Ferro, Fiona

Siegemund, Laura vs Qualifier

Sorribes Tormo, Sara vs (7) Strycova, Barbora

(8) Kudermetova, Veronika vs (WC) Bouchard, Eugenie

Zidansek, Tamara vs Siniakova, Katerina

Giorgi, Camila vs Qualifier

Paolini, Jasmine vs (3) Mertens, Elise

(5) Alexandrova, Ekaterina vs Kasatkina, Daria

Bogdan, Ana vs Qualifier

Pliskova, Kristyna vs (WC) Fruhvirtova, Linda

Gracheva, Varvara vs (2) Martic, Petra