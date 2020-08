Gonzalo Escobar positivo al coronavirus. Non ha alcun sintomo della malattia

Gonzalo Escobar, numero 69 nella classifica mondiale in doppio, è l’ultimo tennista ad aver contratto il coronavirus. Il 31enne ecuadoregno, che prima della pandemia stava giocando il suo miglior tennis, non ha alcun sintomo, ma ha confermato alla stampa del suo Paese che si isolerà per 14 giorni e cercherà di tornare in tempo per la mini-tournèe europea.