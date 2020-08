Gaudenzi: “Vogliamo concludere la stagione con le Finals ATP di Londra”

Il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del futuro del tennis, in particolare degli US Open.

“L’idea è quella di mettere tutti i giocatori di tennis in una bolla, garantendo la distanza sociale e il test per il coronavirus su base regolare. Parliamo anche con altre organizzazioni sportive come la NBA. La nostre difficoltà maggiori sono i viaggi. Più lunga è la distanza, più grande è il problema. A settembre dovremo spostare quasi 8000 persone dall’America all’Europa”.

Andrea Gaudenzi ha anche parlato della prossima stagione indoor:

“Per ora, il calendario rimane come l’abbiamo annunciato. In questi giorni abbiamo lavorato sulla stagione europea indoor per concludere il 2020 con le Finals ATP di Londra. Questo è il nostro obiettivo e cercheremo di trovare la migliore soluzione possibile. Certo, perdere la stagione asiatica è stato un colpo, ma ora la lotta è rimanere in Europa e questo presuppone meno viaggi. Stiamo cercando di organizzare il maggior numero possibile di eventi europei durante la stagione asiatica (che è stata cancellata) prima di iniziare a delineare un piano per il 2021”.