WTA Palermo: Jasmine Paolini elimina Daria Kasatkina ed è al secondo turno (con il punto del match point e la sintesi)

Arriva nella notte palermitana una bellissima vittoria di Jasmine Paolini che ha sconfitto nel primo turno del torneo WTA International di Palermo la russa Daria Kasatkina classe 1997 e n.66 WTA con il risultato di 57 64 64 dopo una battaglia di 3 ore e 10 minuti di partita.

Al secondo turno Jasmine Paolini affronterà una tra Mertens (5) o Sasnovich.

Da segnalare che le due giocatrici nel terzo e decisivo set hanno sempre perso il turno di battuta fino al 4 pari quando la Paolini metteva a segno il break, pardon, teneva il servizio e poi nel game successivo, dal 30-15, conquistava tre punti consecutivi e alla prima palla match a disposizione brekkava per la quinta volta nel set la russa vincendo il parziale e l’incontro per 6 a 4, con Daria che sulla palla match affossava il diritto in rete.

La partita punto per punto



WTA Palermo Jasmine Paolini Jasmine Paolini 5 6 6 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 7 4 4 Vincitore: J. PAOLINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Kasatkina 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 ace 30-15 1-2 → 1-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Il Match Point

La sintesi