Caos dopo la cancellazione di Madrid: Simona Halep e Rafael Nadal si iscrivono agli Us Open

La decisione della cancellazione del torneo di Madrid ha generato un vero e proprio caos tra i giocatori e le squadre tecniche, con diversi tennisti che hanno dovuto prendere decisioni dell’ultimo minuto sui loro calendari. Simona Halep, numero due al mondo, ad esempio, non aveva in programma di giocare gli US Open, ma con la cancellazione del torneo di Madrid ha deciso di iscriversi pochi minuti prima della “scadenza”. Anche Rafael Nadal, che si è allenato solo sulla terra, ha deciso di iscriversi (è anche sulla lista di Cincinnati) e aspetterà i giorni precedenti dei tornei americani per decidere se viaggiare o meno.

QUARENTENA

La cancellazione del torneo di Madrid potrebbe anche dare problemi per quanto riguarda il ritorno dei giocatori di tennis in Europa dopo gli US Open. L’ATP e la WTA stavano lavorando a un accordo tra Stati Uniti e Spagna per permettere ai tennisti di viaggiare da un paese all’altro senza bisogno di fare la quarantena, ma questa cancellazione passa la responsabilità alle autorità italiane, poiché Roma sarà così il primo grande torneo europeo su terra dopo gli US Open 2020.