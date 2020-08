Nick Kyrgios annuncia il forfait agli Us Open e punzecchia chi disputa le esibizioni: “Mi fa male il cuore, ma lo farò per la gente, per i miei australiani, per le migliaia di americani che hanno perso la vita, per tutti voi”

Nick Kyrgios, 25 anni, ha annunciato questo sabato che non giocherà gli US Open , che saranno disputati a New York, a porte chiuse, in condizioni molto particolari. L’australiano ha annunciato il suo ritiro attraverso un messaggio video, dove ritiene che in questo momento ci siano questioni molto più importanti dello sport.

Senza condannare chiunque decida di giocare l’evento, Kyrgios non ha smesso di sparare qualche colpo indiretto ai suoi colleghi che ultimamente si sono comportati in modo meno sicuro, ripetendo alcune cose che ha già detto pubblicamente.

“Care scarpe da ginnastica,

Respiriamo e ricordiamo ciò che è veramente importante, cioè la salute e la sicurezza come comunità. Possiamo ricostruire il nostro sport e la nostra economia, ma non riusciremo mai a recuperare le vite perse.

Non ho alcun problema con l’USTA che organizza gli US Open. E se i giocatori vorranno andare, è una loro responsabilità. A patto che ognuno agisca a modo suo e in sicurezza. Nessuno più di quanto me voglia ritornare al mio lavoro. Parlo del ragazzo che lavora nel ristorante, degli addetti alle pulizie e dei responsabili degli spogliatoi. Queste sono le persone che hanno più bisogno di riavere il loro lavoro in questo momento.

Ma i tennisti devono agire nell’interesse di tutti e lavorare insieme. Non possono andare in giro a ballare sui tavoli, o fare soldi in tutta Europa a cercare di guadagnare velocemente organizzando tornei di esibizione. Questo è estremamente egoista. Per una volta ho pensato alle altre persone. Anche questo virus riguarda proprio questo.

Non giocherò gli US Open. Mi fa male il cuore, ma lo farò per la gente, per i miei australiani, per le migliaia di americani che hanno perso la vita, per tutti voi”.