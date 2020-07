Dominic Thiem in gran forma si ferma con le esibizioni . Prossimo appuntamento Us Open

Due mini-tornei a Berlino, due titoli per Dominic Thiem, numero tre al mondo. Il 26enne ha aggiunto il suo quarto trofeo questa domenica dei tornei post pandemia , su una terza superficie diversa, e ha dimostrato di essere davvero il tennista più in forma fisica in questa fase molto complessa per tutti i giocatori.



Dopo la prima tappa dell’Adria Tour e della Pro Series austriaca, su terra, Thiem ha conquistato un titolo mercoledì sull’erba dello Steffi Graf Stadium di Berlino, poi ha vinto un altro trofeo nella capitale tedesca, battendo ieri il diciottenne Jannik Sinner, 6-4 e 6-2, in quella che è stata forse l’esibizione dove ha giocato il suo miglior tennis.

“È stato il mio miglior appuntamento degli ultimi quattro mesi. Non so cosa sia successo, ma mi sono sentito bene in ogni partita. Servizio, rovescio, diritto, risposta. Il mio prossimo torneo è l’US Open. Non è ancora certo che si giocherà , ma questo è il piano”, ha confessato Thiem, che dopo più di 30 partite di esibizione spera che questa sia l’ultima prima del ritorno del circuito.”