Andreas Seppi si è allenato ieri alla Galimberti Academy

Nel pomeriggio di lunedì è salito a San Marino, dove ancora ha sede la Academy di Giorgio Galimberti in attesa di trasferirsi a settembre nel nuovo centro sportivo in fase di realizzazione a Cattolica, Andreas Seppi: il davisman azzurro è stato protagonista di una sessione di allenamento con Federico Bertuccioli, 21enne pesarese impegnato in questi giorni nel 7° trofeo “Itas”, torneo nazionale Open del Circolo Cittadino di Jesi (4.000 euro di montepremi), dove è in gara anche il francese Anthony Turchi.