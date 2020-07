Esibizione di Berlino: Lunedì subito in campo Jannik Sinner (Video)

Jannik Sinner sarà in campo lunedì per il torneo di esibizione di Berlino che si disputerà su erba.

L’azzurro sfiderà al primo turno alle ore 16 il tedesco Tommy Haas, 42 anni.

Martedì in campo Matteo Berrettini che affronterà all’esordio il vincente di Bautista vs Struff.

Il programma di Lunedì 13 Luglio

12:00 Bautista Agut vs Struff

13:30 Goerges vs Sevastova

16:00 Sinner vs Haas

17:30 Kvitova vs Petkovic

Jannik Sinner si allena sui campi in erba di Berlino