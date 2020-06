L’Equipe svela perchè la Davis è stata cancellata. Solo un motivo economico. Lo scorso anno persi 50 milioni di euro. I Kosmos di Piqué risparmieranno 18 milioni cancellando la Davis

E’ una delle domande del momento nel tennis mondiale: perché Gerard Piqué e i suoi Kosmos sono stati così veloci ad annullare le Finals di Coppa Davis 2020, quando sono previste solo a novembre a Madrid (la città che ospiterà un altro evento tennistico a settembre)? Il giornale francese “L’Equipe” offre una spiegazione molto interessante per tutte queste cose.

Secondo il quotidiano, Kosmos ha avuto una perdita di 50 milioni di euro nel primo anno delle Finals di Coppa Davis e l’immediata cancellazione dell’edizione di quest’anno permetterà alla società presieduta dal calciatore del Barcellona di evitare perdite di circa 18 milioni di euro per quest’anno.

Taylor Fritz, che ha disputato la prima edizione di questo nuovo formato nel 2019, ha lasciato i suoi dubbi.

“Non vedevo l’ora che arrivasse questo momento, non capisco come si possa giocare a Madrid dopo gli US Open, ma non si può giocare a Madrid nello stesso luogo due mesi dopo…”