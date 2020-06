Dijana Djokovic: “Novak dà fastidio a molte persone”

Novak Djokovic, numero uno nella classifica mondiale, è stato sotto tiro negli ultimi giorni per l’organizzazione dell’Adria Tour, che ha finito per provocare un’epidemia di coronavirus tra diversi tennisti, tra cui lo stesso 33enne serbo e sua moglie Jelena. E dopo che Srdjan Djokovic, suo padre, è uscito in sua difesa e ha ritenuto Grigor Dimitrov responsabile dell’epidemia, è stato il turno di sua madre, Dijana, di difendere la posizione di Nole.

“Stiamo tutti bene. Nessun sintomo, proprio come Novak e Jelena. Il fatto che siano positivi non significa che siano malati. Il virus sta finendo e queste piccole epidemie non sono così forti come le precedenti”, ha iniziato la madre dal leader della classifica ATP prima di attaccare i critici. “È terrificante ed è terribile quello che scrivono su mio figlio, ma erano tutti ansiosi di ucciderlo. Ma ci siamo abituati, perché Novak dà fastidio a molte persone”.