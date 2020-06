Consiglio Giocatori ATP: Novak Djokovic potrebbe essere sfiduciato?

Novak Djokovic ancora sotto i riflettori.

Il giornalista di Sports Illustrated Jon Wertheim, ha comunicato che una parte delle persone presenti nel circuito vorrebbero le dimissioni immediate del campione dalla carica di presidente del Consiglio dei giocatori Atp e persino si parla già di una possibile votazione per rimuovere Novak dall’incarico.

Nel tweet Wertheim dichiara: “Ho sentito un giocatore dire che questa discussione è in corso, vi saranno a breve ulteriori aggiornamenti. Per uno sport che non ha disputato nessun torneo ufficiale (e nessun premio in denaro ufficiale) dall’inizio di Marzo devo dire che ci sono state diverse situazioni e rivelazioni riguardo diversi personaggi negli ultimi mesi”.