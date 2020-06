Nessuna distanza sociale e poche mascherine: l’Adria Tour è iniziato con un ritorno a sorpresa (VIDEO)

Con il mondo che cerca di tornare alla normalità e riprendere alcune competizioni sportive senza pubblico sugli spalti, in Serbia sembra che ci sia una realtà parallela, con l’inizio non ufficiale dell’Adria Tour (il circuito di esibizione inizierà solo domani) con un incontro che è stato il ritorno ai campi di Jelena Jankovic, ex numero uno al mondo, sparita dal circuito, per problemi fisici, nel 2017 senza mai ritirarsi.

Con tremila persone sugli spalti, nessuna distanza sociale e poche mascherine sui volti degli spettatori, Novak Djokovic si è unito all’ex leader della WTA e ha affrontato il veterano Nenad Zimonjic e la giovane Olga Danilovic, la grande speranza del tennis femminile del paese.

La Serbia ha registrato 12.175 casi positivi di COVID-19 e 252 morti negli ultimi mesi, uno dei dati meno negativi in ​​tutta Europa, quindi il pericolo è stato meno forte nel paese.

Dominic Thiem, Alexander Zverev e Grigor Dimitrov sono le stelle principali che si uniranno a Djokovic nella prima tappa di questo tour.