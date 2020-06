Dominic Thiem elogia suo fratello Moritz: “In molte cose, mio ​​fratello è davanti a me ed è meglio di me”

Dominic Thiem, numero tre della classifica mondiale, ha un fratello minore di soli 20 anni, che ha avuto difficoltà a consolidarsi come tennista professionista all’ombra di suo fratello. Moritz ha molte somiglianze tecniche con Dominic e condivide quasi l’intero team tecnico del n.3 del mondo e sta cecando di sfruttare al meglio questo periodo senza il circuito per evolversi fisicamente e tecnicamente, anche se sembra chiaro che non raggiungerà mai il livello di Domi, un un po ‘come succede con il fratello minore di Stefanos Tsitsipas o con i due fratelli minori di Novak Djokovic.

Dominic non risparmia elogi per il suo fratello più giovane, che dice di essere migliore di lui in quasi tutto. “In molte cose, mio ​​fratello è davanti a me ed è meglio di me. Ho molto da imparare da lui e penso di essere migliore solo nel tennis. Può fare molte cose nella vita meglio di me. Io sono orgoglioso di lui “.