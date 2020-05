Il padre di Thiem rompe i legami con la federazione austriaca e fonda la sua accademia

Wolfgang Thiem, padre del n.3 della classifica ATP, Dominic, ha fondato una nuova accademia, la “Austrian Tennis Committee”, in aperta competizione con la Federazione tennistica austriaca (OTV) con cui aveva interrotto i propri rapporti per divergenze lo scorso anno.

L’allenatore di Ofner e di Andrejic ha intenzione di allevare le giovani promesse austriache, nella fascia d’età 14-18 anni sia nel maschile che nel femminile. La sede è stata inaugurata in questi giorni a Vienna Suedstadt, a 10 minuti di distanza dalla struttura federale di Alterlaa in cui è cresciuto tennisticamente il figlio Dominic.

Presidente dalle nuova struttura è Barbara Muhr, candidata perdente alle recenti elezioni alla carica di presidente federale della OTV.

Wolfgang Thiem ricoprirà la figura di direttore sportivo.

