Allenamenti intensi per Stefanos Tsitsipas e Felix Auger Aliassime (Video)

Stefanos Tsitsipas e Felix Auger Aliassime, due ex rivali nel circuito junior che sono, per molti, le possibili due maggiori star della prossima Next Gen, si stanno entrambi allenando in questa fase presso l’Accademia di Patrick Mouratoglou, che si trova nel sud della Francia, molto vicino al Principato di Monaco, dove risiedono entrambi.

Questo mercoledì, i social network dell’Accademia hanno pubblicato un video in cui i due si allenano insieme!