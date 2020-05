Il consiglio WTA avrebbe votato per aiutare solo fino alla 500° classificata. L’ITF si farà carico delle altre fino alla 750°

Aleksandra Krunic, membro del consiglio della WTA di cui fanno parte anche Sloane Stephens, Madison Keys , Donna Vekic, Gabriela Dabrowski, Johanna Konta, Anastasia Pavlyuchenkova e Kristie Ahn, ha dichiarato ieri che si è votato all’unanimità contro la risoluzione per aiutare le tenniste oltre la 500° posizione in classifica, limitando così il fondo di sostegno disponibile.

La tennista ha precisato che “tutti siamo state in quella posizione di classifica e sappiamo come sia difficile superarla, perché ti trovi a sopravvivere senza un allenatore che non puoi permetterti e magari rimani bloccata qualche anno in quella posizione. Non so quale futuro potranno avere quelle giocatrici”.

Nella stessa giornata è uscito un comunicato dell’ITF che anticipa una serie di misure che verranno prese nella riunione del 2 Giugno prossimo, compreso il sostegno finanziario per le tenniste dalla 501° alla 750° posizione della classifica WTA, andando quindi a coprire quelle tenniste lasciate sole dalla WTA. Ricordiamo che l’ITF ha ricavi annuali per 70 milioni di dollari che sono stati fortemente intaccati dalla sospensione dei tornei a causa della pandemia.

