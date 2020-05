Kei Nishikori e la scelta del tennis: “Il tennis è un mix tra boxe e scacchi”

Kei Nishikori, 30 anni, medaglia olimpica e finalista agli Us Open, ha pensato di dedicarsi a un altro sport. Prima di recarsi in Florida all’età di 15 anni, dove è diventato uno dei migliori giocatori della sua generazione, il nipponico praticava altri sport, ma in un’intervista ha spiegato il motivo per cui ha scelto il tennis.

“Il tennis è un mix tra boxe e scacchi. In termini di mentalità, è molto simile alla boxe, con la differenza che non si mette in pericolo la propria incolumità in quanto non c’è contatto fisico. Poi c’è il lato tattico: cercare costantemente di prendere le misure al proprio avversario per sorprenderlo. Da piccolo giocavo a calcio, a baseball, andavo a nuotare, ma ho sempre adorato le partite uno contro uno ”, ha dichiarato l’ex top 4 del mondo, che prima dello stop a causa del coronavirus era fuori dal circuito per sei mesi a causa di un infortunio.

Nishikori, il miglior giocatore della storia del Giappone, ha dichiarato che quando ha iniziato a giocare a tennis non gli piacesse quanto gli piace oggi. “Ad esempio, ho adorato il basket, ma i miei genitori hanno insistito sul tennis e in effetti è stata la disciplina in cui ho giocato meglio. Ma forse non mi piaceva tanto quanto piaceva a loro. Amo lo sport, la sensazione di vincere da solo, di anticipare i pensieri dell’altro, di sconfiggerlo. È una sensazione molto speciale “.

Il Futuro: “Ho ancora molto tempo ancora per migliorarmi. Credo che all’età di 30 anni ho ancora la possibilità di migliorare e perseguire il sogno di giocare di nuovo la finale di un torneo del Grand Slam ”.