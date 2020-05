Emergenza Coronavirus: Roger Federer ringrazia un’infermiera (Video)

Questa pandemia ha portato esempi di solidarietà da parte di alcune delle più grandi star del tennis e Roger Federer ne ha dato un altro esempio questa domenica, sorprendendo una giovane infermiera, Christianne Calderon, in prima linea contro COVID -19 a New York, una città con oltre 20 mila morti a causa della pandemia.

Federer ha partecipato a una videochiamata, su invito del canale ESPN nel programma di Tom Rinaldi, insieme all’ex giocatore dei New York Giants Eli Manning. Entrambi hanno ringraziato l’infermiera per i suoi sforzi in questo momento difficile e si sono congratulati con lei in un giorno speciale negli Stati Uniti e nel mondo: la festa della mamma.