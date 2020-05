Guido Pella senza peli sulla lingua sul fondo ATP e da ragione a Thiem: ” Questa questione deve essere studiata. Non è lo stesso per Federer, Nadal o Djokovic che aiutano con $ 30.000 quando hanno guadagnato 100 milioni di dollari in carriera”

Il tennista argentino Guido Pella ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico argentino Basta de Todo, dove ha affrontato l’argomento di aiutare i tennisti in difficoltà a causa del coronavirus.

“Nessun giocatore di tennis muore di fame. Preferisco dare dei soldi per aiutare le persone che hanno serie difficoltà. Preferisco aiutare le persone nella mia città che stanno male e che non hanno nulla da mangiare. Questo è più urgente del tennis. Ti faccio un esempio: Cristian Garín è passato dal 60 ° al 18 ° posto ATP, non sembra giusto che un giocatore numero 18 debba pagare un importo quando la sua realtà economica non è la stessa di quella di un top 20 consolidato.

Ci sono giocatori tra i primi 200 come Jack Sock che hanno vinto oltre 10 milioni in carriera. Questa questione deve essere studiata. Non è lo stesso per Federer, Nadal o Djokovic che aiutano con $ 30.000 quando hanno guadagnato 100 milioni di dollari in carriera. Mi piace che ci sia supporto per i tennisti in modo da mantenere un buon livello nel circuito, ma non sono d’accordo con l’obbligo di dover aiutare senza che la realtà di ogni giocatore venga presa in considerazione.

Il tennista argentino concorda con Dominic Thiem sul tema dell’aiuto ai tennisti:

“Sono d’accordo con Thiem. Penso che l’ATP debba intervenire per trovare il modo più giusto per tutti”.

Ricordiamo che Dominic Thiem è stato reticente nell’aiutare i tennisti che si trovano in difficoltà, considerando che molti di loro, secondo lui, sono “poco professionali”.