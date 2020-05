L’emergenza che non c’è? In Bielorussia Aryna Sabalenka vince la Bielorussia Cup (con il video della finale)

Aryna Sabalenka, numero 11 della classifica mondiale, ha vinto questa mattina i campionati nazionali bielorussi (Bielorussia Cup), evento organizzato dalla federazione bielorussa e che contava sulla maggior parte delle migliori giocatrici del paese.

Per avere un’idea del livello, in finale c’era Aliaksandra Sasnovich, 50 ° WTA, in una partita risolta in favore di Aryna al supertiebreak del terzo set.

Con il mondo e lo sport sospesi per colpa della pandemia di coronavirus, la Bielorussia è stata un’eccezione in Europa. Il campionato di calcio non si è mai fermato e questo torneo ha persino avuto un pubblico sugli spalti durante la finale, un Giudice di Sedia e giudici di linea.