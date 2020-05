Emergenza Coronavirus: Rafael Nadal esprime la sua opinione e arrivano le polemiche

Il mondo sta attraversando tempi assolutamente difficili e complessi.

Ne sa qualcosa Rafael Nadal duramente criticato dai social per aver espresso una critica al governo spagnolo per la conduzione della pandemia di coronavirus.

In un’intervista con la radio “Voz de Galícia”, il maiorchino è stato molto critico nei confronti del governo e della polizia spagnola in tempi di pandemia. “È assolutamente indifferente per me se il Paese è governato a sinistra o a destra o al centro. Per me fa lo stesso. Quando parlo non penso alla politica. Parlo come cittadino. E voglio che quelli che ci governano facciano il meglio che possono per le persone. Ci sono stati molti errori. È umano ammetterli. Tutti noi commettiamo errori nella vita quotidiana. Non mi piace quando le persone non riconoscono gli errori e questo gli fa perdere credibilità. “

Lo spagnolo non accetta, giustamente, che alcune persone non lo considerano in grado di esprimere la propria opinione su determinati argomenti. “Sembra che a causa di quello che sono, non posso avere un’opinione. Preferisco tenerla per me, ma è un po ‘triste che alcune persone la pensano in questo modo. “

Questa intervista di Nadal ha generato un’ondata di critiche sui social network. Post e messaggi offensivi – molti dei quali provenienti da politici e opinionisti.