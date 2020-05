Dustin Brown promotore del torneo di esibizione di Höhr-Grenzhausen: “tutti i professionisti avranno bisogno di un po ‘di tempo per competere di nuovo al massimo livello”

Dustin Brown è presente in questi giorni in un torneo di esibizione che si svolge in Germania. L’ex top 70 mondiale è stato uno dei promotori dell’idea, che ha riunito molti sponsor e persino la copertura televisiva, e crede che questo sia l’unica soluzione possibile nel periodo difficile che stiamo affrontando.

“Fino a due settimane fa, non potevamo nemmeno pensare di gareggiare di nuovo. Per me è stato molto difficile mantenere le giuste motivazioni, ma ho avuto modo di pensare ”, ha ammesso il tedesco di origine giamaicana, che ha spiegato un po ‘meglio il concetto del torneo. “È un formato più breve, come il Fast4, e i giocatori non si annoiano mai. È più imprevedibile ed eccitante ”.

Il tedesco ammette che giocare senza pubblico non è la stessa cosa. “Certo, non è la stessa cosa, ma penso che tutti i giocatori siano felici di tornare in campo e competere. Mi sento bene, sto colpendo bene la palla e sto servendo bene, ma sicuramente tutti i professionisti avranno bisogno di un po ‘di tempo per competere di nuovo al massimo livello in partite di lunga durata”.