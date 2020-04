Guido Pella e la crisi del 2014: “ho persino pensato di iniziare un nuovo lavoro dal momento che non mi piaceva più il tennis”

Il tennista argentino Guido Pella ha dichiarato, in un recente articolo, per Behind The Racket le difficoltà incontrate nel 2014.

“Il 2014 è stato l’anno più difficile per me. Non mi importava se stavo giocando bene o no, ero così negativo che non riuscivo a pensare. Ho smesso di giocare a tennis per un po ‘perché non potevo godermi i tornei, i viaggi e gli allenamenti”.

Pella ha anche detto che, per un momento, ha pensato di abbandonare lo sport: “Lo sforzo che mi ha portato a giocare il mio tennis migliore è stato troppo pesante per me, in quel momento, ho persino pensato di iniziare un nuovo lavoro dal momento che non mi piaceva più il tennis”, ha concluso Guido