Monica Puig laureata ad Harvard

Monica Puig, campionessa olimpica di Rio 2016, non ha vissuto anni particolarmente felici in campo, ma ne ha approfittato del suo tempo fuori per crescere, anche in termini di conoscenza.

La portoricana ha annunciato sui social media di essersi laureata nella famosa Università nordamericana di Harvard, una delle migliori del mondo.

“Mi sono laureata! Sono super entusiasta di implementare tutto ciò che ho imparato nel programma #CrossoverIntoBusiness e affrontare il mio futuro come laureata alla @harvardhbs.

Grazie all’università per avermi fornito gli strumenti che hanno rafforzato la mia crescita, sia umana che imprenditoriale, voglio anche ringraziare @anitaelberse per avermi aperto le porte. È stato un onore e un privilegio” – ha confessato la Puig, che ha frequentato un corso esterno, simile a quello che è successo negli ultimi anni a Maria Sharapova e, più recentemente, a Victoria Azarenka.