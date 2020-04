Unire ATP-WTA: Andrea Gaudenzi apre alla proposta di Roger Federer

Roger Federer ha lanciato la bomba: non sarebbe un buon momento per unire le forze e creare un’unica organizzazione tra circuito ATP-WTA.

Molto è stato detto e scritto nelle ultime ore e la posizione ufficiale dell’ATP è arrivata mercoledì sera, con Andrea Gaudenzi, CEO del circuito maschile, e conferma della sua intenzione di unire le forze.

“Il nostro sport ha una grande opportunità di unirsi in uno spirito di collaborazione. La recente collaborazione tra le due organizzazioni ha solo rafforzato la mia convinzione che uno sport unificato sia il modo più sicuro per massimizzare il nostro potenziale e offrire la migliore esperienza ai nostri fan, sia dal vivo che in televisione “, si può leggere nella dichiarazione inviata da Gaudenzi al New York Times.

Il presidente dell’ATP ritiene che una delle cose più positive del tennis sia la competizione tra uomini e donne nello stesso spazio. “È sempre stato uno dei nostri punti di forza: avere uomini e donne che condividono lo stesso spazio. Vogliamo mantenere la nostra collaborazione con la WTA negli aspetti più diversi della nostra attività ”.