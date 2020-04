Coronavirus: il torneo WTA International di Palermo potrebbe giocarsi nel mese di agosto

Il torneo WTA International di Palermo, in programma dal 18 luglio, potrebbe slittare di qualche settimana a causa dell’emergenza Coronavirus. Il “Giornale di Sicilia”, nella giornata di ieri, ha reso nota questa eventualità nel caso in cui le organizzazioni tennistiche mondiali (ATP, WTA e ITF) dovessero decidere di prolungare lo stop dell’attività professionistica.

Il direttore del torneo, Oliviero Palma, ha commentato: “E’ tutto in divenire, ma c’è la volontà di tentare di salvare la stagione. Ci hanno chiesto di spostare la data d’inizio ed abbiamo dato l’ok a patto di non slittare troppo. Non abbiamo chiesto alcun aiuto statale, ma nonostante questo ci sentiamo pronti e ne sono orgoglioso. Stiamo cercando di allargare il palcoscenico a più Top-10 e di portare il tabellone principale a 48 partecipanti. Le idee non ci mancano, la voglia nemmeno“.

Stando sempre a quanto riportato dal quotidiano siciliano, sembrano esserci le possibilità per uno spostamento del torneo di Palermo alla settimana del 3 agosto.