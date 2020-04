Novak Djokovic scrive una lettera al New York Times: “Personalmente, sono contrario alla vaccinazione contro COVID-19. Ma se diventerà obbligatorio, dovrò prendere una decisione”

Novak Djokovic, numero uno al mondo, in una lettera inviata al quotidiano “New York Times” ha parlato della sua posizione sulla vaccinazione contro il coronavirus. Il serbo ha nuovamente affermato che dovrà affrontare un dilemma se sarà costretto a essere vaccinato e che, al momento, la sua posizione è contraria.

Il messaggio di Djokovic:

“Personalmente, sono contrario alla vaccinazione contro COVID-19 per poter viaggiare. Ma se diventerà obbligatorio, dovrò prendere una decisione. Questa è la mia sensazione attuale. Non so se cambierà, ma influenza davvero la mia professione.Molti tennisti e atleti mi hanno contattato per chiedermi qual è la mia opinione su tutta questa situazione. Ho espresso le mie opinioni perché ho quel diritto e mi sento anche responsabile di evidenziare alcuni argomenti che riguardano il mondo del tennis.

Ad essere sincero, come per la maggior parte delle persone, sono un po ‘confuso. Pur avendo accesso a informazioni e risorse, sono in dubbio su quale potrebbe essere la cosa migliore da fare.

Il mio lavoro richiede molti viaggi. Alcuni dicono che, per noi che viaggiamo, dovremmo fare un vaccino che però non è ancora stato sviluppato. Pertanto, vorrei ripetere e notare che, al momento, non disponiamo di informazioni adeguate.

Non sappiamo se ci saranno nuove misure, quali saranno prese, se avremo la possibilità di decidere da soli cosa fare o meno con il vaccino. Vorrei avere maggiori dettagli sull’intero processo.

Ci tengo al mio benessere e passerò la mia vita a conoscere il mio corpo e consentire al metabolismo di essere nella migliore forma di difesa contro “impostori” come il virus Covid-19.

Il mio più grande rispetto e gratitudine va a tutti i medici che supportano coloro che ne hanno più bisogno.

Non sono un esperto, ma voglio avere la possibilità di scegliere ciò che è meglio per il mio corpo. Mantengo una mente aperta e continuerò a ricercare questo argomento perché è importante e influenzerà tutti noi ”.

Sui social network ricordiamo che questa non è la prima posizione anti-vaccino della famiglia Djokovic. All’inizio di questo mese, Jelena Djokovic ha condiviso un video con una teoria della cospirazione di un ex medico (nel frattempo radiato). Instagram ha eliminato il post perchè era una fakenews.