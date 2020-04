Doping: 11 mesi di sospensione per Nicolas Jarry. Ritornerà in campo a Novembre

Nicolas Jarry, tennista cileno che è stato in top 50 e attualmente occupa l’89 ° posto nella classifica ATP, ha scoperto oggi l’entità della sua sospensione per aver violato un controllo antidoping.

Il tennista di 24 anni, temporaneamente sospeso da gennaio e in attesa di sapere la durata della sospensione, è stato bandito dalle competizioni per 11 mesi (dal 16 dicembre, quindi sarà in grado di competere di nuovo nella settimana del 15 novembre di quest’anno).

Il numero due del Cile è risultato positivo per due tipi di steroidi e, sebbene fosse in grado di dimostrare che l’assunzione fosse involontaria e originata da vitamine contaminate prodotte in Brasile, l’International Tennis Federation ha ritenuto che vi fossero irresponsabilità e negligenza da parte del cileno, quindi dovrà ora scontare una sospensione di 11 mesi, che risulta essere meno grave considerando anche il fatto che il tennis potrebbe non tornare durante la sua sospensione.

Jarry ha già parlato della sospensione in una dichiarazione. “Sono riuscito a provare la mia versione, ma ho accettato umilmente 11 mesi di sospensione. Se continuasse questo processo ne rimarrei usurato e influenzerebbe ulteriormente la mia carriera sportiva. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato in questo processo ”, ha confessato Jarry, che ha lasciato un messaggio sui social in cui riflette sull’importanza di questo episodio nella sua vita.

Il caso di Jarry è del tutto simile a quello della brasiliana Beatriz Haddad Maia, che è stata sospesa esattamente per lo stesso motivo e per lo stesso periodo di tempo.