L’odissea di una Fan di Novak Djokovic

Ogni giorno leggiamo storie incredibili legate al coronavirus, ma quella che ci viene raccontata dal quotidiano argentino “La Nácion” è una delle più impressionanti per avere una connessione con il tennis.

Silvina Funes, presidente del Fan Club di Novak Djokovic in Argentina, con 200 mila follower sui social network, è volata per la prima volta alla fine di febbraio per andare da Buenos Aires in California e per vedere il suo idolo dal vivo, ma non solo non è riuscita a farlo, ma è ancora negli Stati Uniti.

Vive insieme ad un’amica serba che l’ha ospitata a casa sua a Los Angeles, le restano solo $ 100 per vivere e ha perso anche il lavoro.

“Nessuno mi aiuta. Né all’ambasciata, né il governo argentino, niente. Sopravvivo a spese della mia amica qui a Los Angeles, il mio angelo custode. Non voglio soldi, voglio solo tornare nel mio paese, a casa mia. Il governo del mio paese ha chiuso completamente i suoi confini e ci dice che siamo un pericolo. Non so per quanto ancora la mia amica mi tollererà a casa sua ”, ha detto Silvina, che insegnava inglese in una scuola privata a Buenos Aires ed ora è anche disoccupata (ha perso anche il lavoro).

A 31 anni, la maestra afferma di aver fatto sacrifici di anni per vedere il suo idolo giocare ed ora è devastata da questa situazione.

Silvina continua ad aggiornare le pagine di supporto a Djokovic, in un’incredibile amore per il serbo, che non ha risposto a nessuno dei suoi messaggi dopo l’evento. “È perfettamente normale. Deve riceverne migliaia ”.