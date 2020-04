Il torneo WTA Five di Montreal non potrà svolgersi nelle date previste. Il Quebec sospende gli eventi fino al 31 Agosto

Con il circuito sospeso fino al 13 luglio, ci sono ora altre nubi sul circuito maggiore almeno nelle date inizialmente previste.

Il WTA Premier Five di Montreal, uno dei tornei più importanti in preparazione agli US Open, non potrà svolgersi dal 7 al 16 agosto, poiché lo stato canadese del Quebec ieri ha richiesto la cancellazione o il rinvio di tutti gli eventi , sportivi e culturali, fino al 31 agosto.

“Comprendiamo la decisione del governo locale e siamo in trattativa con la WTA per poter annunciare qualcosa di ufficiale sul nostro torneo”, ha confessato Eugene Laporte, direttore del torneo di Montreal.

Il Canadian Open si gioca alternativamente in due città. Quest’anno, il Masters 1000 è in programma nelle stesse date ma a Toronto, dove l’anno scorso è stato giocato il torneo WTA. Per ora, lo stato di Toronto non ha intrapreso alcuna azione simile al Quebec.