Incredibile in Svezia: il 10 aprile sarà disputato un torneo con 16 giocatori svedesi

“Tennis is certainly ALIVE!“. Con questa frase, Tennisportalen (portale tennistico svedese) annuncia il lancio di un torneo di tennis in Svezia il prossimo 10 aprile. In campo scenderanno 16 giocatori svedesi (8 uomini e 8 donne, tutti giocatori di modesta classifica), in un mini torneo che si svolgerà dalle 16 alle 19 presso la Järfälla arena, piccola struttura nella contea di Stoccolma.

Tutti gli incontri “si svolgeranno seguendo le raccomandazioni dell’autorità di pubblica sicurezza in Svezia, che attualmente consentono di giocare a tennis”. Ogni match sarà trasmesso in diretta streaming.

In campo, tra gli altri, il giovanissimo Leo Borg, figlio del mitico Bjorn.

Un’iniziativa a dir poco singolare con l’emergenza sanitaria in corso, e visto che anche in Svezia la situazione del corona virus sta peggiornado giorno dopo giorno, con le autorità pronte ad abbandonare la linea “morbida” ed allinarsi alle misuere sempre più restrittive.

Marco Mazzoni