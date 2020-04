Coronavirus: cancellato il prestigioso Torneo Avvenire. Tornerà nel 2021

A causa dell’emergenza Coronavirus, gli organizzatori del Torneo Avvenire, uno degli eventi tennistici più importanti al mondo per quanto concerne la categoria under 16, hanno comunicato l’annullamento della manifestazione. La cinquantaseiesima edizione avrà luogo, dunque, nel giugno 2021.

“Siamo molto dispiaciuti nell’annunciare che, a causa dell’emergenza Coronavirus, il Consiglio Direttivo del Tennis Club Ambrosiano e il Direttore del Torneo hanno deciso di annullare il Torneo Avvenire 2020. La 56ma edizione si svolgerà nel giugno 2021.

In questo momento nulla è più importante della sicurezza e della salute di tutte le persone coinvolte nel Torneo: giocatori, coach, staff, partner e ospiti.

Mattia Trapani, Presidente del TCA, ha commentato: “È la prima volta dalla sua nascita che il Torneo viene cancellato. Non è stata una decisione semplice, ma siamo sicuri sia quella giusta. Rimandare questa edizione all’anno prossimo è l’unica opzione che avevamo, dato che non sappiamo ancora quanto durerà questa emergenza e altri tornei sono già in programma nei mesi seguenti”.

Appuntamento quindi a giugno 2021 con la prossima edizione del Torneo Avvenire!”