Uniqlo dona al mondo 10 milioni di mascherine

Uniqlo, marchio giapponese che ha investito molto nel tennis negli ultimi anni – attraverso Kei Nishikori, Roger Federer e, in passato, con Novak Djokovic – ha annunciato ieri che sta producendo 10 milioni di mascherine per la protezione medica, in un quanto questo tipo di materiale è scarso in tutto il mondo a causa della lotta contro il coronavirus.

“10 milioni di mascherine saranno donati in tutto il mondo, a chi ne ha più bisogno”, ha rivelato il marchio in una dichiarazione condivisa e applaudita ancheda Roger Federer.