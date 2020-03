16 anni fa la prima sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal (Video)

Roger Federer contro Rafael Nadal è di sicuro una delle grandi rivalità del nuovo millennio del tennis, ma pure dello sport in generale. Proprio 16 anni fa, il 28 marzo 2004, al torneo di Key Biscayne iniziò l’infinita sfida tra i due. Il successo al terzo turno di Miami andò allo spagnolo per 6-3 6-3 in 69′ contro un elvetico fisicamente provato dalla febbre, conseguenza di un colpo di sole rimediato a Indian Wells, torneo comunque vinto come in precedenza Dubai e Australian Open.