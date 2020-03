David Goffin: “Come ormai tutti sappiamo, lo stop potrebbe essere decisamente più lungo del previsto e sul Roland Garros “gestire due Slam sarà eventualmente molto complicato”

David Goffin ha rivelato come sta andando la nuova vita.

“Sto bene. Qui ho le schede e le attrezzatura per gli allenamenti. Sono in continuo contatto con il mio allenatore e con il mio preparatore fisico». Il ventinovenne belga, che si trova nella sua residenza a Monaco, non sa ovviamente cosa aspettarsi dal futuro.”

“È impossibile fare dei programmi. Dobbiamo semplicemente mantenerci in forma e aspettare che le cose vadano meglio. Come ormai tutti sappiamo, lo stop potrebbe essere decisamente più lungo del previsto.”

La scelta del Roland Garros: “So che hanno preso la scelta in maniera autonoma. Vedremo cosa faranno gli altri, soprattutto con due Slam così vicini.

Sappiamo già che uno da solo è molto faticoso mentalmente e fisicamente, quindi gestirne due sarà eventualmente molto complicato”-