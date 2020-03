Non solo Wimbledon: ecco tutti i tornei su erba a rischio cancellazione

Nella giornata di mercoledì si deciderà il destino del torneo di Wimbledon, in programma sui prati dell’All England Club di Londra a partire dal prossimo 29 giugno. Qualora il Major britannico dovesse “saltare” a causa dell’emergenza Coronavirus, i calendari ATP e WTA sarebbero soggetti ad ulteriori variazioni visto che sicuramente saranno annullati (molto difficile un posticipo soprattutto vista la superficie di gioco) anche gli altri eventi in programma sull’erba, a partire dall’ATP 250 di Stoccarda, dal WTA International di Nottingham e dal combined di ‘S-Hertogenbosch in programma dall’8 giugno.

TORNEI ATP/WTA SULL’ERBA:

ATP 250 Stoccarda (Germania) – Dall’8 giugno

ATP 250 ‘S-Hertogenbosch (Olanda) – Dall’8 giugno

WTA International ‘S-Hertogenbosch (Olanda) – Dall’8 giugno

WTA International Nottingham (Gran Bretagna) – Dall’8 giugno

WTA Premier Berlino (Germania) – Dal 15 giugno

WTA International Birmingham (Gran Bretagna) – Dal 15 giugno

ATP 500 Queen’s (Gran Bretagna) – Dal 15 giugno

ATP 500 Halle (Germania) – Dal 15 giugno

WTA International Bad Homburg (Germania) – Dal 21 giugno

ATP 250 Maiorca (Spagna) – Dal 21 giugno

WTA Premier Eastbourne (Gran Bretagna) – Dal 22 giugno

ATP 250 Eastbourne (Gran Bretagna) – Dal 22 giugno

Wimbledon (Gran Bretagna) – Dal 29 giugno