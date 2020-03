Imminente un comunicato congiunto ATP-WTA: Stagione su terra interamente cancellata. Si dovrebbe ripartire a Giugno

È una notizia imminente: ATP e WTA dovrebbero reagire nelle prossime ore al recente rinvio del Roland Garros con l’annullamento dell’intera stagione su terra, tenendo conto del fatto che i principali tornei rimasti – Roma e Madrid – sono colpite duramente dal coronavirus.

In una dichiarazione congiunta che dovrebbe arrivare mercoledì o, al massimo, giovedì mattina, i due principali circuiti dovrebbero indicare come data di ritorno l’8 giugno, quando inizierà la stagione su erba, con molti dubbi su cosa accadrà con le classifiche e l’eventuale qualificazione olimpica, in un momento in cui i Giochi sono ancora in piedi.

WTA (sospesi o cancellati)

– Madrid

– Roma

– Estrasburgo

– Rabat

– Estoril

– Monaco di Baviera

– Madrid

– Roma

– Lyon

– Genebra