Coronavirus: tanti dubbi sui tornei ATP 250 di Monaco ed Estoril. Si riparte dall’erba?

L’ATP ha annunciato di aver prolungato il limite per l’iscrizione ai tornei ATP 250 di Monaco ed Estoril, in programma dal prossimo 27 aprile, ma si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile annullamento delle due manifestazioni che, alla luce dei recenti provvedimenti presi per limitare i contagi da Coronavirus, dovrebbero aprire la stagione europea sulla terra battuta.

Con il Roland Garros spostato al mese di settembre (LEGGI QUI) ed i molto probabili rinvii dei Masters 1000 di Madrid (una delle città più colpite da COVID-19, soprattutto negli ultimi giorni) e Roma (nella Capitale non si registra, al momento, un elevato numero di contagi ma è comunque al centro di una nazione sempre più in difficoltà), a questo punto è lecito attendersi ulteriori sviluppi da parte degli organi competenti nelle prossime ore o, al massimo, nei prossimi giorni. Qualora dovessero “saltare” i due 1000, pare improbabile che ai giocatori venga richiesto di scendere in campo solo a Monaco e all’Estoril a fine aprile per poi ritrovarsi di nuovo ai box per quattordici giorni fino ai tornei di Ginevra e Lione, anch’essi messi a serio rischio dal Coronavirus.

Non è da escludere, dunque, che la stagione del circuito professionistico maschile possa riprendere direttamente sull’erba di Stoccarda e ‘S-Hertogenbosch ad inizio giugno.