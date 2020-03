Breaking News: Roland Garros rinviato al prossimo 20 settembre

Per una volta il Roland Garros non sarà il secondo Slam della stagione. Inizialmente previsto dal 24 maggio al 7 giugno, il torneo che mette in palio la Coppa dei Moschettieri è stato posticipato in autunno e più precisamente dal 20 settembre al 4 ottobre a causa dell’emergenza coronavirus.

Bernard Giudicelli, presidente della FFT, ha dichiarato: “Abbiamo preso una decisione coraggiosa in questa situazione senza precedenti, stiamo agendo con responsabilità e dobbiamo lavorare insieme per assicurarci della salute e della sicurezza di tutti.