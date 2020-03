Taylor Fritz e la pausa per colpa del Coronavirus: “Neanche l’off season dura così tanto” e sul fermarsi “Ieri c’è stata una lunga discussione, alcuni proponevano di giocare senza pubblico, ma la maggioranza era d’accordo sul fermarsi”

Taylor Fritz ha parlato dell’emergenza Coronavirus e dello stop nel mondo del tennis.

“In tutta onestà, non lo so neanche io di quello che farò. Non riesci mai ad avere realmente un periodo di pausa nel tennis, non siamo abituati ad avere a disposizione sei settimane per fare qualsiasi cosa” ha raccontato Fritz.

È un po’ uno shock. Neanche l’off season dura così tanto. Penso che mi prenderò un paio di giorni di riposo, senza esagerare. Nel giro di una settimana, mi piacerebbe riprendere gli allenamenti, non voglio stare due mesi senza fare niente ovviamente.”

“Noi tennisti ci teniamo aggiornati tramite questo gruppo Whatsapp, nel quale ci sono tutti i giocatori”.

I membri del Consiglio ci hanno chiesto di votare se continuare a giocare o fermarsi. Ieri c’è stata una lunga discussione, alcuni proponevano di giocare senza pubblico, ma la maggioranza era d’accordo sul fermarsi.

Anche senza pubblico, è solo questione di tempo prima che un giocatore lo prenda. Noi siamo in salute, perciò probabilmente il virus non ci danneggerebbe troppo, ma la questione è proteggere chi ci sta intorno”.