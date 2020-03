Roger Federer vince la vertenza con la Nike. Ritorna il Logo RF

Da quando il contratto con la Nike è terminato in modo sorprendente, Roger Federer ha iniziato una battaglia per mantenere i diritti dei prodotti venduti in tutto il mondo (con il logo RF), attraverso il marchio americano.

Ora si conosce l’esito della vertenza che sorride allo svizzero. Federer ha recuperato i diritti sul logo RF, che aveva sulle sue racchette, magliette e cappelli e che aveva cercato di ottenere da molto tempo, ora con il nuovo sponsor Uniqlo.

Quando ritornerà in campo a giugno, le sue varie attrezzature potranno già essere marchiate con il logo RF.