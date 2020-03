Coronavirus: a rischio i tornei Juniores di Firenze e Salsomaggiore Terme?

In seguito alla recente cancellazione di ben dodici tornei in programma a Santa Margherita di Pula tra marzo e aprile, gli appassionati del tennis giovanile hanno cominciato a farsi più di una domanda in merito ai numerosi appuntamenti del circuito Juniores che, ogni anno, si svolgono sul territorio italiano. L’emergenza Coronavirus, che nelle scorse ore ha portato alla “conclusione anticipata“ del G1 di Casablanca, sta avendo notevoli ripercussioni sul panorama sportivo mondiale: in particolare, soprattutto in Italia sono stati presi provvedimenti drastici per cercare di ridurre il contagio. Oltre al tennis, ne hanno risentito anche calcio (dichiarati trenta giorni di partite a porte chiuse in tutte le categorie, dalla Serie A ai campionati dilettantistici), basket, pallavolo e sport invernali.

Le regioni maggiormente alle prese col Coronavirus sono, al momento, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: nella prima regione è in programma il Trofeo Bonfiglio a partire dal 18 maggio, un evento che richiama al TC Milano Alberto Bonacossa centinaia tra i migliori under 18 del tennis mondiale. Al momento, questa manifestazione, la più importante in assoluto in Italia (Grado A), non è a rischio.

C’è qualche dubbio in più, invece, sulla disputa del Grado 2 di Salsomaggiore Terme che, trovandosi a pochi chilometri da Piacenza, città a sua volta molto vicina alle zone della Lombardia dalle quali si è diffuso il virus, potrebbe ritrovarsi di fronte ad un ostacolo insormontabile in occasione dell’edizione numero 37: si dovrebbe giocare dal 25 aprile, ma il condizionale è d’obbligo e ulteriori notizie si avranno nei prossimi giorni.

Il primo torneo italiano in calendario è il Grado 2 di Firenze, il cui inizio è fissato per l’8 aprile: in Toscana non si è finora registrato un numero elevato di persone positive al Coronavirus, ma la FederTennis, in via preventiva, potrebbe optare per una cancellazione (o un rinvio, anche se pare l’opzione meno probabile) “in coppia” sia del torneo toscano che di quello di Salsomaggiore al fine di tutelare la salute dei ragazzi che, ogni settimana, percorrono tantissimi chilometri in ogni parte del mondo.