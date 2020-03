Coronavirus: interrotto il torneo J1 di Casablanca. Cobolli, Delai e Pigato tra i “vincitori”

L’allarme Coronavirus ha portato gli organizzatori del torneo Juniores di Casablanca, evento di Grado 1, ad interrompere la manifestazione dopo l’allineamento dei due tabelloni di singolare alle semifinali. A questo punto, dunque, a laurearsi “vincitori” sono stati ben sette giocatori, tra cui gli italiani Flavio Cobolli, Lisa Pigato e Melania Delai: tra le ragazze ci sarebbe stata la possibilità di un derby azzurro all’ultimo atto, vista l’affermazione per ritiro di Pigato in semifinale sulla tedesca Eva Lys, ritiratasi pochi istanti prima della decisione presa dagli organi competenti in collaborazione con l’ITF.

VINCITORI TORNEO MASCHILE: Flavio Cobolli, Max Alcala Gurri (ESP), Lilian Marmousez (FRA), Eliakim Coulibaly (CIV)

VINCITRICI TORNEO FEMMINILE: Lisa Pigato, Melania Delai, Tina Nadine Smith (AUS)