Coronavirus: cancellati dodici tornei a Santa Margherita di Pula. In Italia si tornerà a giocare dal 4 maggio

Aumentano a dismisura i casi di Coronavirus in Italia e, di conseguenza, vi sono ripercussioni notevoli anche nel mondo dello sport. L’International Tennis Federation (ITF), in accordo con la FederTennis, ha deciso di cancellare i dodici tornei (sei maschili e sei femminili) in programma a Santa Margherita di Pula nei mesi di marzo e aprile.

Il circuito Futures, nella nostra penisola, riprenderà dall’11 maggio a Casale Monferrato (M15) mentre per quanto concerne il circuito ITF si ripartirà dal 4 maggio nel W25 di Roma.

TORNEI FUTURES CANCELLATI IN ITALIA

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 23 marzo

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 30 marzo

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 6 aprile

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 13 aprile

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 20 aprile

M25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 27 aprile

TORNEI FUTURES IN ITALIA – CALENDARIO AGGIORNATO

M15 Casale Monferrato (Italia) – Dall’11 maggio

M25 Vercelli (Italia) – Dal 18 maggio

M15+H Reggio Emilia (Italia) – Dal 25 maggio

TORNEI ITF CANCELLATI IN ITALIA

W25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 23 marzo

W25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 30 marzo

W25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 6 aprile

W25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 13 aprile

W25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 20 aprile

W25 Santa Margherita di Pula (Italia) – Dal 27 aprile

TORNEI ITF IN ITALIA – CALENDARIO AGGIORNATO

W25 Roma (Italia) – Dal 4 maggio

W25 Caserta (Italia) – Dal 18 maggio

W25 Grado (Italia) – Dal 25 maggio