WTA 1000 Madrid: Bella vittoria di Lucia Bronzetti. Sconfitta lottata per Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti ha fatto il suo rientro nel tour dopo quasi un mese di pausa, imponendosi con autorità al primo turno del WTA 1000 di Madrid. L’italiana ha regolato con il punteggio di 6-3, 6-3, in un’ora e undici minuti di gioco, la francese Varvara Gracheva, numero 91 del mondo, proveniente dalle qualificazioni.

La 25enne riminese di Villa Verucchio aveva già battuto la ex russa nelle due sfide precedenti, nei quarti di finale sull’erba di Bad Homburg nel 2023 e al primo turno dell’Australian Open 2022 sul cemento. Bronzetti è partita forte, portandosi rapidamente sul 4-1 nel primo set. Nonostante abbia restituito uno dei due break di vantaggio, l’italiana ha chiuso il parziale per 6-3, strappando nuovamente il servizio alla sua avversaria.

Nel secondo set, la partita si è fatta più equilibrata, ma nell’ottavo gioco Bronzetti ha rotto gli indugi. Procuratasi tre palle break consecutive, ne ha trasformata la seconda, per poi chiudere il match sul 6-3 con un parziale di dodici punti a uno.

Grazie a questa vittoria, Lucia Bronzetti si è guadagnata l’accesso al secondo turno, dove affronterà una sfida impegnativa contro la kazaka Elena Rybakina, quarta testa di serie del torneo e attualmente al 4° posto del ranking WTA. Rybakina, la tennista più vincente di questo 2024, è reduce dal terzo titolo stagionale (l’ottavo in carriera) conquistato a Stoccarda. Tra la romagnola e la 24enne di origini moscovite non ci sono precedenti.

L’incontro tra Bronzetti e Rybakina si preannuncia interessante, con l’italiana che cercherà di sfruttare il suo momento positivo e la fiducia acquisita con la vittoria al primo turno per mettere in difficoltà la forte avversaria kazaka. Rybakina, dal canto suo, vorrà confermare il suo ottimo stato di forma e proseguire il suo cammino verso le fasi finali del prestigioso torneo madrileno.

WTA Madrid Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 6 6 0 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 3 3 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al primo turno del prestigioso torneo WTA 1000 di Madrid. L’azzurra ha ceduto alla polacca Magda Linette, reduce dalla finale della scorsa settimana a Rouen, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. Nonostante un buon inizio, Cocciaretto è calata alla distanza contro un’avversaria in grande forma. A pesare sulla prestazione dell’italiana anche la bassa percentuale di punti vinti con la prima di servizio: solo il 58% contro il 73% della sua avversaria.

L’avvio di match è stato ottimo per Cocciaretto, che è riuscita ad aggredire e a prendere il comando degli scambi in risposta, strappando subito il servizio a Linette e portandosi sul 2-0 e poi sul 3-1, annullando anche una palla del contro-break. Tuttavia, la polacca è gradualmente entrata in partita, trovando maggiore solidità e piazzando il contro-break sul 3-3. La reazione di Cocciaretto è stata decisa: senza farsi condizionare dalla rimonta dell’avversaria, l’azzurra ha ripreso a spingere, infilando una serie di tre giochi consecutivi e chiudendo il primo set per 6-3 al quarto set point utile.

Il secondo parziale è iniziato in modo più equilibrato, con Linette che ha trovato maggiore continuità al servizio. La polacca si è procurata una palla break nel terzo gioco, non sfruttata, ma ha comunque ottenuto il break sul 2-2, approfittando degli errori di Cocciaretto. La situazione è precipitata per l’italiana, che ha subito un doppio break. Il dritto di Linette, falloso nel primo set, è diventato fondamentale nel secondo. Sull’orlo del baratro, Cocciaretto ha ritrovato il suo miglior tennis, recuperando dal 5-2 al 5-4. Tuttavia, Linette è stata precisa nel servire per il set del decimo gioco, chiudendo con un ace e un servizio vincente, portando la partita al terzo parziale.

L’inerzia sembrava passata dalla parte di Linette, che ha preso campo e fiducia, strappando subito il servizio a Cocciaretto nel set decisivo. L’azzurra ha però recuperato immediatamente lo svantaggio, sfruttando il ritorno degli errori di dritto della polacca. Il match si è trasformato in una vera e propria battaglia, con Linette che è tornata in vantaggio di un break, strappando il servizio a Cocciaretto sul 3-3 grazie a un gran lungolinea di rovescio e un errore dell’italiana. Nel decimo gioco, la polacca ha annullato una palla break e ha chiuso il match a suo favore per 6 a 4.

WTA Madrid Magda Linette Magda Linette 3 6 6 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 6 4 4 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi