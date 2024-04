Masters 1000 Madrid: Darderi supera un Monfils inconsistente, al secondo turno trova Fritz

Quando l’avversario è in giornata “no”, il modo migliore di affrontare il match è pensare al proprio gioco, restare solidi e approfittare degli svarioni dell’altro, attento a non farsi trascinare nella spirale negativa del rivale. Un Luciano Darderi sicuro e consistente approfitta di un Gael Monfils terribilmente falloso, battendolo sul Centrale del Masters 1000 di Madrid con un secco 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. Un successo netto per l’italiano al termine di una partita a senso unico, incredibili gli errori del francese, soprattutto in un secondo set nel quale è parso completamente fuori fase, addirittura schifato dalla sua incapacità di reggere lo scambio o produrre qualche colpo di qualità. Niente ha funzionato nel tennis dell’ex top transalpino fin dalle primissime fasi del match, non sappiamo se è sceso in campo con qualche problema fisico, o solo non è riuscito a centrarsi e produrre un tennis accettabile. Ha iniziato male, e finito peggio.

39 gli errori complessivi commessi dal francese nella partita, un’enormità visti i soli 18 game disputati. Una prestazione talmente negativa quella di Monfils che rende anche difficile commentare quella di Darderi. Luciano è stato lucido nel servire con continuità (ha chiuso con buoni numeri, il 79% di punti vinti con la prima e 62% con la seconda), nello spingere la palla con buon margine con i due fondamentali senza rischiare quasi niente, cercando di spostare e far colpire un avversario che dopo due o tre colpi è incappato in errori banali. L’aspetto più positivo della prestazione di Darderi è l’attenzione: quando affronti un rivale che sbaglia tanto e non ti dà ritmo, il rischio di crollare in altrettanti errori c’è. Luciano è rimasto sempre focalizzato, servizio in campo e via a spingere col diritto sul rovescio di Monfils, senza mai esagerare nella profondità o nell’angolo, non ce n’era bisogno.

Un successo senza patemi, il primo in carriera in un Masters 1000, che regala a Darderi un bel secondo turno contro Taylor Fritz. Quella di Madrid è per Luciano la seconda presenza in carriera in un torneo di questa categoria. Nel 2024 sta dimostrando di essere tutt’altro che un intruso a questo livello.

Monfils inizia la partita al servizio, si porta 40-0 con tre errori di Darderi, poi è il francese a perdere il controllo del diritto. Ai vantaggi Gael commette un doppio fallo, gli costa la palla break che Luciano trasforma spingendo forte col diritto, risposta lungo linea e poi accelerazione ancora in quell’angolo. Sorpreso Monfils, subito sotto 2-0 dopo un turno di battuta perfetto l’italiano nato in Argentina. Piuttosto imballato Monfils, inizia il suo secondo turno di battuta con due doppi falli di fila, poi recupera e vince il game (1-2). Darderi è molto solido dalla riga di fondo, gioca un classico tennis da terra battuta, spingendo con forza colpi discretamente arrotati e profondi, portando l’avversario all’errore. Sul 3-1, Luciano è di nuovo molto aggressivo in risposta, con il francese totalmente sguarnito della prima di servizio e assai impreciso nello scambio. Un rovescio sparacchiato tre metri lungo costa a Monfils il 15-40. Darderi strappa il secondo break del set con un altro rovescio colpito malamente in rete. 4-1 e servizio Darderi. Luciano restituisce un break nel sesto gioco, con un buon attacco col diritto di Gael e quindi un errore di rovescio dell’azzurro sul 30-40. Monfils si riporta sotto sul 3-4 con un discreto turno di battuta, ma non riesce a riaprire il set, Darderi (nonostante un doppio fallo) chiude 6-4 al primo set point con una prima di servizio esterno sulla riga. Solido Darderi, troppi errori per Monfils e un 42% di prime palle in campo, davvero poche.

Monfils entra malissimo anche nel secondo set, il diritto non ne vuol sapere di restare in campo e sul 30-40 con un doppio fallo concede un break immediato a Darderi, che “ringrazia” e continua a giocare un tennis lineare e consistente, senza molti fronzoli solo attento a spingere con buon margine e servire le prima di battuta in campo. Prova qualche fiammata a tutto braccio il parigino, ma non è sufficiente. 2-0 Darderi, con l’ennesimo errore del francese (il 27esimo finora nell’incontro). Gael è totalmente fuori ritmo, nel terzo game sul 40 pari colpisce ancora un diritto banale out, e sbaglia ancora sulla palla break, un colpo banalissimo finisce in rete. 3-0, Darderi avanti di due break contro un rivale totalmente inconsistente. Monfils finalmente riesce a vincere un paio di turni di servizio, ritrovando un minimo di sicurezza nella spinta col diritto, ma non a riaprire la partita. Darderi chiude 6-2 con due Ace di fila (i primi del match). Cordiale la stretta di mano, Monfils ha accettato in modo sportivo una sconfitta nettissima. La corsa di Luciano a Madrid continua, come il suo 2024 davvero spettacolare.

Marco Mazzoni

Luciano Darderi vs Gael Monfils



**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇫🇷 Monfils |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **288** | 207 |

| Aces | 2 | 2 |

| Double Faults | **1** | 4 |

| First Serve % | **54% (26/48)** | 48% (30/62) |

| 1st Serve Points Won % | **81% (21/26)** | 60% (18/30) |

| 2nd Serve Points Won % | **64% (14/22)** | 44% (14/32) |

| Break Points Saved % | **50% (1/2)** | 20% (1/5) |

| Service Games Played | 9 | 9 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇫🇷 Monfils |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **221** | 117 |

| 1st Serve Return Points Won %| **40% (12/30)** | 19% (5/26) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **56% (18/32)** | 36% (8/22) |

| Break Points Converted % | **80% (4/5)** | 50% (1/2) |

| Return Games Played | 9 | 9 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇫🇷 Monfils |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 43% (3/7) | **80% (12/15)** |

| Winners | 7 | **15** |

| Unforced Errors | **7** | 21 |

| Service Points Won % | **73% (35/48)** | 52% (32/62) |

| Return Points Won % | **48% (30/62)** | 27% (13/48) |

| Total Points Won % | **59% (65/110)**| 41% (45/110) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇫🇷 Monfils |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 218km/h (135mph)| **219km/h (136mph)** |

| 1st Serve Average Speed | **200km/h (124mph)** | 192km/h (119mph) |

| 2nd Serve Average Speed | 159km/h (98mph) | **163km/h (101mph)** |