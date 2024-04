Flavio Cobolli, la grinta di un guerriero: rimonta Tabilo e vola al secondo turno a Madrid

Flavio Cobolli dimostra ancora una volta di essere un combattente nato. Alla Caja Magica, il giovane romano ha compiuto un’altra impresa, rimontando il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-4 e festeggiando la seconda vittoria in carriera in un Masters 1000 dopo 2 ore e 5 minuti di partita. Al secondo turno del Mutua Madrid Open, Cobolli affronterà un altro cileno, Nicolas Jarry.

Questa prestazione conferma le qualità di Flavio Cobolli, un giocatore che non molla mai e che sa tirare fuori il meglio di sé nei momenti di difficoltà. Ora, al secondo turno, Cobolli avrà l’opportunità di misurarsi con un altro cileno in un match che promette scintille. Ma con il cuore di un guerriero come il suo, nulla sembra impossibile.

La partita è stata un’altalena di emozioni, con Cobolli che ha dovuto fare appello a tutte le sue risorse per ribaltare una situazione che sembrava compromessa. Sotto 1-4 nel primo set e con una palla break per andare sotto 1-5, il romano ha cambiato marcia, migliorando il servizio, aumentando il dinamismo negli spostamenti e trovando una maggiore solidità negli scambi lunghi. Questa svolta gli ha permesso di rientrare in partita, anche se Tabilo è riuscito a chiudere il primo set grazie a un parziale di 8 punti a 1.

Ma Cobolli non si è perso d’animo.

Nel secondo set, ha intuito di poter allungare la partita e ha iniziato a rispondere con maggiore aggressività, variando il gioco con palle corte (non sempre efficaci) e giocando più vicino alla riga rispetto al suo avversario. Questa strategia ha pagato: un break decisivo al nono gioco ha permesso a Cobolli di allungare sul 5-4 e chiudere il set con il settimo ace per 6 a 4.

Il terzo set è stato un’altra battaglia, con il controllo del match che ondeggiava da una parte all’altra. Cobolli ha sfiorato il break nel primo gioco, ma lo ha subito nel secondo. Sembrava finita, ma il romano non si è arreso. Con il diritto tornato a viaggiare e il servizio a mettere in difficoltà Tabilo, Cobolli ha ricucito lo svantaggio da 0-3 a 3-3 con Tbailo che commetteva un doppio fallo sulla palla break.

L’azzurro ha accelerato fino a una vittoria di carattere, tutta da festeggiare, piazzando il break decisivo sul 4 pari e poi nel gioco successivo sul 5 a 4 dopo aver annullato una palla break, alla prima palla match a disposizione chiudeva la partita per 6 a 4.

ATP Madrid Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 7 4 4 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 5 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 3-0 → 3-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-3 → 4-4 A. Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 6-5 → 7-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Tabilo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🇨🇱 Alejandro Tabilo vs 🇮🇹 Flavio Cobolli

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇨🇱 Tabilo | 🇮🇹 Cobolli |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 249 | **285** |

| Aces | 3 | **12** |

| Double Faults | 5 | **1** |

| First Serve % | 61% (59/96) | **69% (61/89)** |

| 1st Serve Points Won % | **78% (46/59)** | 64% (39/61) |

| 2nd Serve Points Won % | 35% (13/37) | **68% (19/28)** |

| Break Points Saved % | **60% (6/10)** | 50% (3/6) |

| Service Games Played | 16 | 16 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇨🇱 Tabilo | 🇮🇹 Cobolli |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 137 | **152** |

| 1st Serve Return Points Won %| **36% (22/61)** | 22% (13/59) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 32% (9/28) | **65% (24/37)** |

| Break Points Converted % | **50% (3/6)** | 40% (4/10) |

| Return Games Played | 16 | 16 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇨🇱 Tabilo | 🇮🇹 Cobolli |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **57% (13/23)** | 55% (11/20) |

| Winners | 22 | **35** |

| Unforced Errors | 19 | **10** |

| Service Points Won % | 61% (59/96) | **65% (58/89)** |

| Return Points Won % | 35% (31/89) | **39% (37/96)** |

| Total Points Won % | 49% (90/185) | **51% (95/185)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇨🇱 Tabilo | 🇮🇹 Cobolli |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 208km/h (129mph)| **214km/h (132mph)** |

| 1st Serve Average Speed | **192km/h (119mph)** | 188km/h (116mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **163km/h (101mph)** | 161km/h (100mph) |

Le statistiche mostrano una partita equilibrata tra Tabilo e Cobolli, con l’italiano che ha ottenuto una vittoria di misura. Cobolli ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (69% vs 61%) e di punti vinti sulla seconda (68% vs 35%), mettendo a segno anche più ace (12 vs 3) e commettendo meno doppi falli (1 vs 5). In risposta, Cobolli è stato più efficace sulla seconda di servizio di Tabilo (65% vs 32%), mentre il cileno ha vinto una percentuale più alta di punti sulla prima di servizio dell’italiano (36% vs 22%). Cobolli ha anche messo a segno più vincenti (35 vs 22) e commesso meno errori non forzati (10 vs 19). Nel complesso, Cobolli si è aggiudicato il 51% dei punti totali contro il 49% di Tabilo.





Marco Rossi