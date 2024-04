Nadal: “Se Roland Garros iniziasse oggi, non scenderei in campo” (video)

Rafael Nadal è atteso al debutto nel Masters 1000 di Madrid contro il giovanissimo statunitense Darwin Blanch, ma nella conferenza stampa pre torneo ha “gelato” i presenti affermando che se fosse oggi il giorno del suo esordio a Roland Garros, sceglierebbe di non scendere in campo. Una dichiarazione piuttosto forte, che continua a gettare ombre sulla sua reale possibilità di giocare da protagonista nello Slam a lui più caro e successivamente alle Olimpiadi, che a fine luglio si disputeranno proprio al Bois de Boulogne.

“È difficile in questo momento dire quel che idoneo o meno” afferma Rafa in un video raccolto dal quotidiano iberico Marca, “Ideale sarebbe poter giocare, non avere limitazioni, e quel che accadrà… accadrà. Se domani riuscissi a giocare senza problemi e perdessi la partita andrebbe bene lo stesso. Non è facile, le sensazioni nella settimana non sono state perfette, credo che con la mia mentalità… non uscirei in campo a giocare domani. Ma siamo a Madrid, ci sono molte cose in ballo a livello emozionale, e questo mi spinge a prendere la decisione di giocare, per motivi totalmente personali. Dopo dico che non sto rinunciando a niente nella seguente settimana. Non è un processo che va avanti in linea retta. Ci proverò, ma non so che succederà”. Quindi Nadal non conferma affatto la sua presenza al prossimo torneo di Roma, che scatterà subito dopo quello di Madrid.

“Non voglio confondere nessuno, non idea di quel che succederà la settimana seguente, continuerò a lottare e fare quello che ritengo necessario per provare a giocare a Parigi, se si potrà bene, se non sarà possibile non giocherò. Non giocherò a Parigi se starò come oggi. Se oggi fossi a Parigi, non scenderei in campo. Questa è la verità“.

🎾 @RafaelNadal confirma que jugará en Madrid por motivación personal… pero no con buenas sensaciones “Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista” SEÑAL TV en directo https://t.co/cBxVyDjS6K pic.twitter.com/hMgbEWvUzv — MARCA (@marca) April 24, 2024

Nadal ricordiamo nella scorsa settimana ha vinto un match al 500 di Barcellona, superando il nostro Flavio Cobolli, per poi arrendersi in due set ad Alex De Minaur nel turno successivo.

Mario Cecchi