Moutet e Shang, una battaglia epica nel cuore della notte madrilena. Moutet prende un caffè da un tifoso sugli spalti (Video)

Una notte da ricordare alla Caja Mágica, teatro di una sfida epica. Corentin Moutet e Juncheng Shang hanno dato vita a un duello mozzafiato durato ben 3 ore e 59 minuti, il secondo match più lungo nella storia del Mutua Madrid Open da quando il torneo si disputa sulla terra rossa della capitale spagnola, ovvero dal 2009. Solo la leggendaria semifinale del 2009 tra Nadal e Djokovic, durata 4 ore e 3 minuti, ha superato in durata questa battaglia.

Sotto il cielo stellato e con un freddo pungente, i due tennisti hanno lottato fino allo stremo delle forze davanti a un pubblico di irriducibili appassionati, che hanno sfidato le basse temperature e l’ora tarda per godersi questo spettacolo. E di spettacolo si è trattato, con Moutet e Shang che hanno offerto un tennis di altissimo livello, condito da colpi spettacolari e recuperi al limite del possibile.

Ma a rendere ancora più surreale questa notte di tennis ci ha pensato il francese Moutet, protagonista di un episodio a dir poco singolare. Durante il match, il transalpino ha chiesto insistentemente all’ATP di fornirgli un caffè per mantenersi sveglio e concentrato. Tuttavia, di fronte al rifiuto dell’organizzazione, Moutet non si è perso d’animo: ha accettato la bevanda offerta da un tifoso presente in tribuna, regalando un momento che entrerà di diritto negli annali del tennis.

Not moutet getting a coffee from someone in the crowd while also asking for the supervisor to remove someone from the crowd … pic.twitter.com/h4lbt0FEBX

